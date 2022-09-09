Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Президент Латвії виступив за початок переговорів про вступ України до ЄС

П'ятниця, 9 вересня 2022, 19:22

Президент Латвії Егілс Левітс виступив за початок переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу.

Про це він заявив на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким у Києві, пише "Європейська правда" із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Україна не лише політично та культурно належить до європейської родини, а й має бути членом ЄС, адже Європейський Союз – це об'єднання вільних демократичних країн. Ми робимо все, щоб забезпечити початок переговорів про вступ… Наше завдання – йти далі та розпочати переговори про процес вступу України до ЄС", – заявив Левітс.

Він також зазначив, що Латвія може допомогти Україні своїм досвідом для досягнення цієї мети.

За його словами, Латвія є другом України і завжди залишатиметься на боці українського народу, який зараз б'ється не лише за свою свободу, а й за всю Європу та весь вільний світ.

"Наш обов'язок полягає в тому, щоб забезпечити вас всією необхідною допомогою, щоб Україна перемогла. Це обов'язок усіх демократичних країн", – наголосив президент Латвії.

Левітс також зазначив, що Латвія допомагає з реабілітацією поранених українських військовослужбовців, організувала літні табори для українських дітей, що також підтримує Україну у боротьбі за свободу.

Крім того, за словами президента Латвії, його держава започаткувала спеціальну програму з відновлення низки об'єктів у Чернігівській області, зокрема, освітніх установ, щоб діти могли повернутися до навчання.

Нагадаємо, Україна буде серед запрошених держав на перший саміт Європейської політичної спільноти, який відбудеться на початку жовтня у Празі.

Європейська рада на саміті в Брюсселі у червні схвалила запропоновану Францією ідею створення Європейської політичної спільноти.

Макрон підкреслював, що Європейська політична спільнота є доповненням, а не альтернативою процесу вступу до ЄС.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Вступ до ЄС Латвія

Статті

Ламання традицій та підтримка України: що відомо про нового короля Великої Британії

"Путін робить те саме, що робив Гітлер", – заявив у 2014 році принц Чарльз. Ця заява порушувала протокол та викликала гучний дипломатичний скандал.
9 вересня 2022 — Володимир Куренной, для Європейської правди

США на порозі виборів: що зміниться у підтримці України та ЗСУ у 2023 році

Альона Гетьманчук: "Ми не знаємо, чи вірить у нашу перемогу особисто Байден. Тому сьогоднішній контрнаступ ЗСУ – дуже важливий і в цьому сенсі".
9 вересня 2022 — Сергій Сидоренко, Альона Гетьманчук

Королева, яку пам’ятатимуть у Британії та в Україні: найважливіше про Єлизавету ІІ

Єлизавета ІІ стала останнім монархом Британської імперії... Нині королева, хай і непрямо, висловлювалася на підтримку України...
8 вересня 2022 — Олег Павлюк, Європейська правда