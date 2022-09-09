Президент Латвії виступив за початок переговорів про вступ України до ЄС
Президент Латвії Егілс Левітс виступив за початок переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу.
Про це він заявив на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким у Києві, пише "Європейська правда" із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Україна не лише політично та культурно належить до європейської родини, а й має бути членом ЄС, адже Європейський Союз – це об'єднання вільних демократичних країн. Ми робимо все, щоб забезпечити початок переговорів про вступ… Наше завдання – йти далі та розпочати переговори про процес вступу України до ЄС", – заявив Левітс.
Він також зазначив, що Латвія може допомогти Україні своїм досвідом для досягнення цієї мети.
За його словами, Латвія є другом України і завжди залишатиметься на боці українського народу, який зараз б'ється не лише за свою свободу, а й за всю Європу та весь вільний світ.
"Наш обов'язок полягає в тому, щоб забезпечити вас всією необхідною допомогою, щоб Україна перемогла. Це обов'язок усіх демократичних країн", – наголосив президент Латвії.
Левітс також зазначив, що Латвія допомагає з реабілітацією поранених українських військовослужбовців, організувала літні табори для українських дітей, що також підтримує Україну у боротьбі за свободу.
Крім того, за словами президента Латвії, його держава започаткувала спеціальну програму з відновлення низки об'єктів у Чернігівській області, зокрема, освітніх установ, щоб діти могли повернутися до навчання.
Нагадаємо, Україна буде серед запрошених держав на перший саміт Європейської політичної спільноти, який відбудеться на початку жовтня у Празі.
Європейська рада на саміті в Брюсселі у червні схвалила запропоновану Францією ідею створення Європейської політичної спільноти.
Макрон підкреслював, що Європейська політична спільнота є доповненням, а не альтернативою процесу вступу до ЄС.