Президент Латвии выступил за начало переговоров о вступлении Украины в ЕС

Президент Латвии Эгилс Левитс выступил за начало переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз.

Об этом он заявил на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Польши Матеушем Моравецким в Киеве, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Украина не только политически и культурно принадлежит к европейской семье, но и должна быть членом ЕС, ведь Европейский Союз – это объединение свободных демократических стран. Мы делаем все, чтобы обеспечить начало переговоров о вступлении… Наша задача – идти дальше и начать переговоры о процессе вступления Украины в ЕС", – заявил Левитс.

Он также отметил, что Латвия может помочь Украине своим опытом для достижения этой цели.

По его словам, Латвия является другом Украины и будет всегда оставаться на стороне украинского народа, который сейчас бьется не только за свою свободу, но и за всю Европу и весь свободный мир.

"Наша обязанность состоит в том, чтобы обеспечить вас всей необходимой помощью, чтобы Украина победила. Это обязанность всех демократических стран", - подчеркнул президент Латвии.

Левитс также отметил, что Латвия помогает с реабилитацией раненых украинских военнослужащих, организовала летние лагеря для украинских детей, что также поддерживает Украину в борьбе за свободу.

Кроме того, по словам президента Латвии, его государство положило начало специальной программе по восстановлению ряда объектов в Черниговской области, в частности, образовательных учреждений, чтобы дети могли вернуться к учебе.

Напомним, Украина будет среди приглашенных государств на первый саммит Европейского политического сообщества, который состоится в начале октября в Праге.