Туреччина не приймає анексію Росією українських територій

Туреччина відкидає рішення Росії анексувати Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області України.

Про це йдеться у заяві, оприлюдненій МЗС країни, повідомляє "Європейська правда".

"Туреччина не визнала анексію Криму Росією на нелегітимному референдумі, проведеному 2014 року, і щоразу наголошувала на своїй твердій підтримці територіальної цілісності, незалежності та суверенітету України.

Відповідно до цієї позиції, яку ми зайняли у 2014 році, ми відкидаємо рішення Росії анексувати Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області України", - заявляє Анкара.

Туреччина "не можемо прийняти це рішення, яке є грубим порушенням встановлених принципів міжнародного права", йдеться у заяві.

Туреччина підтримує вирішення війни на основі справедливого миру шляхом переговорів.

Нагадаємо, Україна офіційно повідомила Міжнародний суд ООН про порушення Росією його наказу про тимчасові заходи у зв’язку зі спробою анексії чотирьох українських областей.

30 вересня президент Російської Федерації підписав "договір про вступ до складу Росії" захоплених українських територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей і заявив, що відтепер їхні мешканці – громадяни РФ.