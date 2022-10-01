Турция не принимает аннексию Россией украинских территорий

Турция не принимает решение России аннексировать Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области Украины.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном МИД страны, сообщает "Европейская правда".

"Турция не признала аннексию Крыма Россией на нелегитимном референдуме, проведенном в 2014 году, и каждый раз подчеркивала свою твердую поддержку территориальной целостности, независимости и суверенитета Украины.

В соответствии с этой позицией, которую мы заняли в 2014 году, мы отвергаем решение России аннексировать Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области Украины", - заявляет Анкара.

Турция "не можем принять это решение, которое является грубым нарушением установленных принципов международного права", говорится в заявлении.

Турция поддерживает разрешение войны на основе справедливого мира путем переговоров.

Напомним, Украина официально уведомила Международный суд ООН о нарушении Россией его приказа о временных мерах в связи с попыткой аннексии четырех украинских областей.

30 сентября президент Российской Федерации подписал "договор о вступлении в состав России" захваченных украинских территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей и заявил, что теперь их жители - граждане РФ.