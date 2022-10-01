МАГАТЕ зажадало пояснень від Росії через затримання гендиректора ЗАЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) звернулося до російської влади з проханням надати роз’яснення у зв’язку з повідомленнями про затримання гендиректора Запорізької АЕС.

Про це повідомило агентство Reuters, пише "Європейська правда".

"Ми зв'язалися з російською владою і запитуємо про роз'яснення", - заявив представник МАГАТЕ у відповідь на запит у суботу.

30 вересня генеральний директор Запорізької АЕС Ігор Мурашов був затриманий російським патрулем дорогою від станції до Енергодара.

Його автівку зупинили, його самого силоміць затримали та із зав‘язаними очима відвезли в невідомому напрямку, повідомив президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

Мурашов як гендиректор ЗАЕС несе головну та виключну відповідальність за ядерну та радіаційну безпеку станції. Його затримання створює небезпеку експлуатації найбільшої в Європі атомної електростанції.