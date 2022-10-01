Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

МАГАТЕ зажадало пояснень від Росії через затримання гендиректора ЗАЕС

Субота, 1 жовтня 2022, 13:15

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) звернулося до російської влади з проханням надати роз’яснення у зв’язку з повідомленнями про затримання гендиректора Запорізької АЕС.

Про це повідомило агентство Reuters, пише "Європейська правда".

"Ми зв'язалися з російською владою і запитуємо про роз'яснення", - заявив представник МАГАТЕ у відповідь на запит у суботу.

30 вересня генеральний директор Запорізької АЕС Ігор Мурашов був затриманий російським патрулем дорогою від станції до Енергодара. 

Його автівку зупинили, його самого силоміць затримали та із зав‘язаними очима відвезли в невідомому напрямку, повідомив президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

Мурашов як гендиректор ЗАЕС несе головну та виключну відповідальність за ядерну та радіаційну безпеку станції. Його затримання створює небезпеку експлуатації найбільшої в Європі атомної електростанції.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Війна з РФ

Статті

Оксана Маркарова: У США не лишилося червоних ліній щодо зброї для України

Посол України у США: "Зараз ми отримуємо від США зброю у подарунок, а за ленд-лізом нам її будуть позичати... Зброя нам потрібна незалежно від рішень Путіна..."
30 вересня 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Росія грає ва-банк: які наслідки матимуть вибухи на "Північних потоках"

Атаки на підводні газогони дозволяють Кремлю стверджувати про технічні причини скорочення постачання газу на ринки ЄС.
30 вересня 2022 — Роман Ніцович, для Європейської правди

Атака на Грузію: навіщо Путін відправив Лукашенка до окупованої Абхазії

Чи візит Лукашенка може тлумачитись як де-факто визнання незалежності Абхазії офіційним Мінськом? І який меседж від Путіна він привіз у Сухумі?
29 вересня 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда