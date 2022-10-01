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МАГАТЭ потребовало объяснений от России из-за задержания гендиректора ЗАЭС

Суббота, 1 октября 2022, 13:15

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) обратилось к российским властям с просьбой предоставить разъяснения в связи с сообщениями о задержании гендиректора Запорожской АЭС.

Об этом сообщило агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

"Мы связались с российскими властями и запрашиваем разъяснения", - заявил представитель МАГАТЭ в ответ на запрос в субботу.

30 сентября генеральный директор Запорожской АЭС Игорь Мурашов был задержан российским патрулем по дороге от станции до Энергодара.

Его автомобиль остановили, его самого силой задержали и с завязанными глазами увезли в неизвестном направлении, сообщил президент ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.

Мурашов, как гендиректор ЗАЭС, несет главную и исключительную ответственность за ядерную и радиационную безопасность станции. Его задержание создает опасность эксплуатации крупнейшей в Европе атомной электростанции.

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