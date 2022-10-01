В Іспанії на фестивалі науки 18 людей постраждали від вибуху під час експерименту

У результаті вибуху під час наукового фестивалю в каталонському місті Жирона на півночі Іспанії постраждали 18 людей.

Про це пише видання Catalunya Diari, повідомляє "Європейська правда".

Інцидент стався у п’ятницю ввечері під час демонстрації експерименту з азотом, за яким спостерігали від 200 до 300 осіб. Ємність з азотом несподівано вибухнула.

L’explosió d’un bidó amb nitrogen a la Nit de la Ciència a la @casadeculturagi ha provocat 4 ferits menys greus i 11 lleus segons el @semgencat. Els 4 menys greus i 1 de lleu són al Trueta. La resta al CAP i a Santa Caterina. L’impacte ha estat molt potent. Desconec autor vídeo. pic.twitter.com/HJ1yIXsdsN — Anna Punsí (@punsix) September 30, 2022

18 людей отримали поранення. Одна з постраждалих, 5-річна дівчинка, отримала важкі травми, троє осіб травмовані менш серйозно, решта - легко. З-поміж усіх потерпілих 10 осіб були неповнолітніми.

Більшість постраждалих були вражені шматками каністри, що вибухнула.

Науковий співробітник Дані Хіменес, відповідальний за експеримент у Домі культури в Жироні, де стався вибух, висловив жаль у зв’язку з вибухом і запевнив, що причини розслідуватимуть.

Організатором фестивалю науки є університет Жирони. Представник університету зазначив, що раніше експеримент проводився без проблем, він не розуміє, що зараз пішло не так.