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В Іспанії на фестивалі науки 18 людей постраждали від вибуху під час експерименту

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Субота, 1 жовтня 2022, 17:15

У результаті вибуху під час наукового фестивалю в каталонському місті Жирона на півночі Іспанії постраждали 18 людей.

Про це пише видання Catalunya Diari, повідомляє "Європейська правда".

Інцидент стався у п’ятницю ввечері під час демонстрації експерименту з азотом, за яким спостерігали від 200 до 300 осіб. Ємність з азотом несподівано вибухнула.

18 людей отримали поранення. Одна з постраждалих, 5-річна дівчинка, отримала важкі травми, троє осіб травмовані менш серйозно, решта - легко. З-поміж усіх потерпілих 10 осіб були неповнолітніми. 

Більшість постраждалих були вражені шматками каністри, що вибухнула.

Науковий співробітник Дані Хіменес, відповідальний за експеримент у Домі культури в Жироні, де стався вибух, висловив жаль у зв’язку з вибухом і запевнив, що причини розслідуватимуть. 

Організатором фестивалю науки є університет Жирони. Представник університету зазначив, що раніше експеримент проводився без проблем, він не розуміє, що зараз пішло не так.

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Іспанія інциденти

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