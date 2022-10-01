В Испании на фестивале науки 18 человек пострадали от взрыва во время эксперимента

В результате взрыва во время научного фестиваля в каталонском городе Жирона на севере Испании пострадали 18 человек.

Об этом пишет издание Catalunya Diari, сообщает "Европейская правда".

Инцидент произошел в пятницу вечером во время демонстрации эксперимента с азотом, за которым наблюдали от 200 до 300 человек. Емкость с азотом неожиданно взорвалась.

L’explosió d’un bidó amb nitrogen a la Nit de la Ciència a la @casadeculturagi ha provocat 4 ferits menys greus i 11 lleus segons el @semgencat. Els 4 menys greus i 1 de lleu són al Trueta. La resta al CAP i a Santa Caterina. L’impacte ha estat molt potent. Desconec autor vídeo. pic.twitter.com/HJ1yIXsdsN — Anna Punsí (@punsix) September 30, 2022

18 человек получили ранения. Одна из пострадавших, 5-летняя девочка, получила тяжелые травмы, трое травмированы менее серьезно, остальные - легко. Из всех пострадавших 10 человек были несовершеннолетними.

Большинство пострадавших были поражены кусками взорвавшейся канистры.

Научный сотрудник Дани Хименес, ответственный за эксперимент в Доме культуры в Жироне, где произошел взрыв, выразил сожаление по поводу взрыва и заверил, что причины будут расследовать.

Организатором фестиваля науки является университет Жироны. Представитель университета отметил, что раньше эксперимент проводился без проблем, он не понимает, что сейчас пошло не так.