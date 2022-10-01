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В Испании на фестивале науки 18 человек пострадали от взрыва во время эксперимента

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Суббота, 1 октября 2022, 17:15

В результате взрыва во время научного фестиваля в каталонском городе Жирона на севере Испании пострадали 18 человек.

Об этом пишет издание Catalunya Diari, сообщает "Европейская правда".

Инцидент произошел в пятницу вечером во время демонстрации эксперимента с азотом, за которым наблюдали от 200 до 300 человек. Емкость с азотом неожиданно взорвалась.

18 человек получили ранения. Одна из пострадавших, 5-летняя девочка, получила тяжелые травмы, трое травмированы менее серьезно, остальные - легко. Из всех пострадавших 10 человек были несовершеннолетними.

Большинство пострадавших были поражены кусками взорвавшейся канистры.

Научный сотрудник Дани Хименес, ответственный за эксперимент в Доме культуры в Жироне, где произошел взрыв, выразил сожаление по поводу взрыва и заверил, что причины будут расследовать.

Организатором фестиваля науки является университет Жироны. Представитель университета отметил, что раньше эксперимент проводился без проблем, он не понимает, что сейчас пошло не так.

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Испания инциденты

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