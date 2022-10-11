ЄС готує новий пакет санкцій проти РФ - ЗМІ

У ЄС ведеться робота над новим пакетом санкцій проти Росії - дев’ятим від початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це повідомив редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

"Вже ведеться робота над потенційним новим пакетом санкцій ЄС щодо Росії. Він може включити конфіскацію активів у Росії, заборону на продаж власності та інші деталі, які розглядалися в попередніх раундах", - йдеться у повідомленні.

Крім того, Білорусь може знову стати об’єктом санкцій, оскільки її було повністю виключено з восьмого санкційного пакета ЄС.

Глава французької дипломатії Катрін Колонна розповіла, що питання Білорусі, безумовно, буде на порядку денному зустрічі лідерів G7 у вівторок. Вона попередила, що будь-яка додаткова підтримка Білоруссю війни Росії в Україні призведе до додаткових санкцій.

6 жовтня Рада Європейського Союзу затвердила новий пакет економічних та індивідуальних санкцій проти Росії у відповідь на незаконну анексію Росією українських територій.