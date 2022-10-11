ЕС готовит новый пакет санкций против РФ - СМИ

В ЕС ведется работа над новым пакетом санкций против России - девятым с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом сообщил редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

"Уже ведется работа над потенциальным новым пакетом санкций ЕС в отношении России. Он может включить конфискацию активов в России, запрет на продажу собственности и другие детали, которые рассматривались в предыдущих раундах", - говорится в сообщении.

Кроме того, Беларусь может снова стать объектом санкций, поскольку она была полностью исключена из восьмого санкционного пакета ЕС.

Глава французской дипломатии Катрин Колонна рассказала, что вопрос Беларуси, безусловно, будет на повестке дня встречи лидеров G7 во вторник. Она предупредила, что любая дополнительная поддержка Беларусью войны России в Украине приведет к дополнительным санкциям.

6 октября Совет Европейского Союза утвердил новый пакет экономических и индивидуальных санкций против России в ответ на незаконную аннексию Россией украинских территорий.