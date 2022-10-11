Жарт з "анексією Калінінграда" став приводом збирати гроші на ЗСУ в Чехії

Жарт про "чеський Краловець" - анексію Калінінградської області - задля демонстрації абсурдності російських псевдореферендумів став приводом для збору коштів на підтримку України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Після того, як жарт про "чеський Краловець" став відомим серед широкої громадськості, його почали використовувати політики і навіть з’явився туристичний сайт і "бренд" Краловця, серед чехів виникла ідея використати цю історію для збору коштів на підтримку Збройних сил України.

З ідеєю виступили активісти проєкту "Подарунок для Путіна"/ "Зброя для України" - тієї самої, яка нещодавно зібрала 33 млн крон на танк для України, дає можливіть пожертвувати на конкретну зброю на вибір та вже продає речі з проукраїнською символікою і спрямовує ці кошти на ЗСУ.

"Те, що ми робимо, стало популярним - через наш збір коштів люди зацікавилися тим, що відбувається в Україні. І маю сказати, що люди у Чехії дуже співчувають українцям. У нас був подібний досвід у відносинах з росіянами, коли вони вторглися у тодішню Чехословаччину. Тоді нам не вдалося захиститися. А зараз українці мають достатньо мужності, щоб захищатися, і ми хочемо підтримати їх наскільки можемо", - розповів один з координаторів Ян Поляк.

За його словами, сама вигадка з Краловцем не їхня, а, можливо, "якихось хлопців з Польщі", але вони зрозуміли, що хайп довкола теми можна використати для допомоги Україні. Активісти тепер продають чашки, футболки, кепки та навіть значки з символікою "анексованого" міста, і пускають усі зібрані кошти на закупівлю зброї для ЗСУ.

Покупець символіки де-факто одразу перераховує кошти на спецрахунок посольства України у Празі.

Для підтримки України використали і жартівливий "референдум про приєднання Краловця" до Чехії під посольством Росії: активісти проєкту прямо там пропонували придбати символіку чи в інший спосіб зробити пожертву для підтримки української армії.

Про все це дивіться детальніше у відеоблозі "Європейської правди".

Детальніше про те, як чехи за допомогою мему про Краловець, висміюють абсурдність російської пропаганди і псевдореферендуми на окупованих територіях України читайте у статті 98% за вихід з РФ: як у Чехії жартома готують "анексію" Калінінграда.