Шутка с "аннексией Калининграда" стала поводом собирать деньги на ВСУ в Чехии

Шутка о "чешском Краловеце" - аннексии Калининградской области - для демонстрации абсурдности российских псевдореферендумов стала поводом для сбора средств в поддержку Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

После того, как шутка о "чешском Краловце" стала известной среди широкой общественности, ее начали использовать политики и даже появился туристический сайт и "бренд" Краловца, среди чехов возникла идея использовать эту историю для сбора средств в поддержку Вооруженных сил Украины.

С идеей выступили активисты проекта "Подарок для Путина"/"Оружие для Украины" - того самого, который недавно собрал 33 млн крон на танк для Украины, дает возможность пожертвовать на конкретное оружие на выбор и уже продает вещи с проукраинской символикой и направляет эти средства на ВСУ.

"То, что мы делаем, стало популярным - через наш сбор средств люди заинтересовались тем, что происходит в Украине. И должен сказать, что люди в Чехии очень сочувствуют украинцам. У нас был подобный опыт в отношениях с россиянами, когда они вторглись в тогдашнюю Чехословакию. Тогда нам не удалось защититься. А сейчас украинцы имеют достаточно мужества, чтобы защищаться, и мы хотим поддержать их насколько можем", - рассказал один из координаторов Ян Поляк.

По его словам, сама выдумка с Краловцем не их, а, возможно, "каких-то ребят из Польши", но они поняли, что хайп вокруг темы можно использовать для помощи Украине. Активисты теперь продают чашки, футболки, кепки и значки с символикой "аннексированного" города, и пускают все собранные средства на закупку оружия для ВСУ.

Покупатель символики де-факто сразу перечисляет средства на спецсчет посольства Украины в Праге.

Для поддержки Украины использовали и шуточный "референдум о присоединении Краловца" к Чехии под посольством России: активисты проекта прямо там предлагали приобрести символику или другим способом сделать пожертвование для поддержки украинской армии.

Обо всем этом смотрите подробнее в видеоблоге "Европейской правды".

Подробнее о том, как чехи с помощью мема о Краловце высмеивают абсурдность российской пропаганды и псевдореферендумы на оккупированных территориях Украины, читайте в статье 98% за выход из РФ: как в Чехии в шутку готовят "аннексию" Калининграда.