Путін заявив, що вибухи на "Північних потоках" вигідні США, Польщі та Україні

Президент РФ Владімір Путін заявив, що США, Україна та Польща є головними бенефіціарами диверсій на "Північних потоках".

Про це він сказав, виступаючи у середу на енергетичному форумі "Російський енергетичний тиждень" у Москві, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на російське агентство "Интерфакс".

"Вигодонабувач, бенефіціар - і так зрозуміло, тут особливо не потрібно вдаватися в деталі. Адже підвищується геополітичне значення газових систем, що залишаються. Вони проходять територією Польщі, "Ямал-Європа", територією України (два потоки), все свого часу побудувала Росія за свої гроші, а також США, звичайно, які тепер можуть постачати енергоресурси за високими цінами", - сказав Путін.

Він підкреслив, що це "акт міжнародного тероризму, найнебезпечніший прецедент, конкуренти таким чином змушують європейців купувати енергоресурси за завищеними цінами".

При цьому Путін зазначив, що відремонтувати нитки "Північних потоків" можливо, але це матиме сенс лише у разі подальшої експлуатації та забезпечення безпеки.

Нагадаємо, німецька прокуратура в понеділок розпочала розслідування ймовірного саботажу двох газопроводів, побудованих для постачання російського газу до Німеччини дном Балтійського моря.

Раніше повідомлялося, що Швеція відмовилася поділитися з Росією результатами свого розслідування ймовірного саботажу газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2" у Балтійському морі.