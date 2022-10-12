Путин заявил, что взрывы на "Северных потоках" выгодны США, Польше и Украине

Президент РФ Владимир Путин заявил, что США, Украина и Польша являются главными бенефициарами диверсий на "Северных потоках".

Об этом он сказал, выступая в среду на энергетическом форуме "Российская энергетическая неделя" в Москве, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на российское агентство "Интерфакс".

"Выгодоприобретатель, бенефициар - и так понятно, здесь особо не нужно вдаваться в детали. Ведь повышается геополитическое значение остающихся газовых систем. Они проходят по территории Польши, "Ямал-Европа", по территории Украины (два потока), все в свое время построила Россия за свои деньги, а также США, конечно, которые теперь могут поставлять энергоресурсы по высоким ценам", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что это "акт международного терроризма, опаснейший прецедент, конкуренты таким образом заставляют европейцев покупать энергоресурсы по завышенным ценам".

При этом Путин отметил, что отремонтировать нитки "Северных потоков" возможно, но это будет иметь смысл только в случае дальнейшей эксплуатации и обеспечения безопасности.

Напомним, немецкая прокуратура в понедельник начала расследование вероятного саботажа в отношении двух газопроводов, построенных для поставки российского газа в Германию по дну Балтийского моря.

Ранее сообщалось, что Швеция отказалась поделиться с Россией результатами своего расследования вероятного саботажа против газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" в Балтийском море.