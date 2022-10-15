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Ердоган пообіцяв "найсучасніші рішення" після аварії на шахті, де загинула 41 людина

Субота, 15 жовтня 2022, 15:51

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган прибув у суботу на вугільну шахту в районі Амасра на півночі Туреччини, де в результаті вибуху, що стався напередодні, загинули десятки людей.

Про це повідомило турецьке державне агентство Anadolu, пише "Європейська правда".

Ердоган відвідав Мобільний координаційний центр зі стихійних лих при Управлінні щодо запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (AFAD) Туреччини.

Вибух на шахті, що забрав, за останніми даними, життя 41 людини, буде всебічно розслідувано, пообіцяв Ердоган журналістам.

"Для запобігання новим трагедіям на гірничо-рудних підприємствах будуть застосовані найсучасніші технологічні рішення. Влада не допустить жодних відхилень від вимог експлуатації і не дозволить формування зайвих ризиків", - запевнив Ердоган.

Він повідомив, що обсяг державної допомоги у зв'язку з аварією на шахті в Амасрі буде визначено на засіданні уряду.

Вибух на одній із шахт у районі Амасра стався у п'ятницю о 18.15 за місцевим часом.

Вважається, що вибух стався на глибині близько 300 метрів. Міністр енергетики Туреччини заявив про перші ознаки того, що вибух спричинив метан.

Шахта належить державній компанії Turkish Hard Coal Enterprises.

У суботу вранці повідомлялося про 28 загиблих гірників.

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Ердоган інциденти Туреччина

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