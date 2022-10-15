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Эрдоган пообещал "самые современные решения" после аварии на шахте, где погиб 41 человек

Суббота, 15 октября 2022, 15:51

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в субботу на угольную шахту в районе Амасра на севере Турции, где в результате произошедшего накануне взрыва погибли десятки человек.

Об этом сообщило турецкое государственное агентство Anadolu, пишет "Европейская правда".

Эрдоган посетил Мобильный координационный центр по стихийным бедствиям при Управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) Турции.

Взрыв на шахте, унесший, по последним данным, жизнь 41 человека, будет всесторонне расследован, пообещал Эрдоган журналистам.

"Для предотвращения новых трагедий на горно-рудных предприятиях будут применены самые современные технологические решения. Власть не допустит никаких отклонений от требований эксплуатации и не позволит формировать излишние риски", - заверил Эрдоган.

Он сообщил, что объем государственной помощи в связи с аварией на шахте в Амасре будет определен на заседании правительства.

Взрыв на одной из шахт в районе Амасра произошел в пятницу в 18:15 по местному времени.

Считается, что взрыв произошел на глубине около 300 метров. Министр энергетики Турции заявил о первых признаках того, что взрыв вызвал метан.

Шахта принадлежит государственной компании Turkish Hard Coal Enterprises.

В субботу утром сообщалось о 28 погибших горняках.

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Эрдоган инциденты Турция

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