Эрдоган пообещал "самые современные решения" после аварии на шахте, где погиб 41 человек
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в субботу на угольную шахту в районе Амасра на севере Турции, где в результате произошедшего накануне взрыва погибли десятки человек.
Об этом сообщило турецкое государственное агентство Anadolu, пишет "Европейская правда".
Эрдоган посетил Мобильный координационный центр по стихийным бедствиям при Управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) Турции.
Взрыв на шахте, унесший, по последним данным, жизнь 41 человека, будет всесторонне расследован, пообещал Эрдоган журналистам.
"Для предотвращения новых трагедий на горно-рудных предприятиях будут применены самые современные технологические решения. Власть не допустит никаких отклонений от требований эксплуатации и не позволит формировать излишние риски", - заверил Эрдоган.
Он сообщил, что объем государственной помощи в связи с аварией на шахте в Амасре будет определен на заседании правительства.
Взрыв на одной из шахт в районе Амасра произошел в пятницу в 18:15 по местному времени.
Считается, что взрыв произошел на глубине около 300 метров. Министр энергетики Турции заявил о первых признаках того, что взрыв вызвал метан.
Шахта принадлежит государственной компании Turkish Hard Coal Enterprises.
В субботу утром сообщалось о 28 погибших горняках.