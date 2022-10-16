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В Норвегии задержали еще одного россиянина из-за съемки дроном

Воскресенье, 16 октября 2022, 10:43

Полиция норвежского города Тромсе сообщила в субботу, что задержала гражданина России, фотографировавшегося в аэропорту Тромсе.

Об этом говорится в заявлении полиции, пишет "Европейская правда".

Задержанный – 51-летний мужчина, не проживающий в Норвегии. Согласно объяснению обвиняемого, он проехал пограничный Стурскуг в четверг и направлялся на остров Шпицберген.

Полиция изъяла большое количество фотооборудования, включая беспилотник и несколько карт памяти.

В субботу обвиняемого отправили под стражу. Его обвиняют в управлении беспилотником в Норвегии, и его попросили заключить под стражу на 4 недели.

"Обвиняемый признался, что руководил беспилотником в Норвегии. Среди изъятых вещей мы видели, среди прочего, фотографии из аэропорта Киркенеса и фотографии вертолета Bell Министерства обороны", - сообщили в полиции.

Напомним, суд в Норвегии в пятницу на две недели арестовал гражданина России, которого задержали на границе с двумя беспилотниками и четырьмя терабайтами файлов на электронных носителях в багаже.

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Норвегия

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