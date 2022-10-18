Прем'єрка Британії вибачилася за помилки та заявила, що не піде у відставку

Прем'єр-міністр Великої Британії Ліз Трасс вибачилася за помилки, яких вона припустилася в перші кілька тижнів роботи, але наполягає на тому, що поведе Торі на наступні загальні вибори.

Про це вона сказала в інтерв'ю ВВС, пише "Європейська правда".

Виступаючи вперше після того, як майже всі податкові скорочення, оголошені в міні-бюджеті минулого місяця, були скасовані, Трасс сказала: "Я визнаю, що ми зробили помилки".

"Я шкодую про ці помилки, але я їх виправила. Я призначила нового міністра фінансів, ми відновили економічну стабільність і фіскальну дисципліну. Тепер я хочу продовжити роботу для суспільства. Ми були обрані з конкретним маніфестом у 2019 році, і я хочу продовжувати виконувати його", - сказала вона.

Коментуючи заклики кількох депутатів-консерваторів до відставки, Трасс сказала, що вона зосереджена на "виконанні завдань для британської громадськості".

"Ми переживаємо важкі економічні часи; ми переживаємо різні міжнародні часи з війною, яка ведеться в Україні. Зараз саме час зосередитися на виконанні зобов'язань, переконатися, що ми виконуємо наш енергетичний пакет", - сказала вона.

Трасс сказала, що "залишається на своїй посаді", тому що її "обрали для того, щоб вона працювала на благо цієї країни", додавши: "Я поведу консерваторів на наступні загальні вибори".

У понеділок новопризначений міністр фінансів Британії Джеремі Гант оголосив про фактичне скасування податкової реформи, яку ініціювала Трасс і через яку Консервативна партія почала обговорювати її відставку.

Через економічні потрясіння, спричинені ухваленням міні-бюджету, депутати британського парламенту від Консервативної партії почали публічно закликати прем'єр-міністерку піти у відставку.

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