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США наклали санкції на росіянина і дві його компанії, що скуповували військові технології

Середа, 19 жовтня 2022, 22:50

Міністерство фінансів США в середу запровадило санкції проти громадянина Росії Юрія Орєхова та двох його компаній, які закуповували військові та сенситивні технології подвійного призначення у виробників зі США та постачали їх російській стороні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У пресрелізі американського Мінфіну Орєхова називають "агентом із закупівель", який володіє компаніями Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH та Opus Energy Trading LLC.

Вони придбали такі технології американського походження, як передові напівпровідники та мікропроцесори, що використовуються у винищувачах, балістичних та гіперзвукових ракетних системах, інтелектуальних боєприпасах, радарах, супутниках та інших сферах військового застосування.

Орєхов та NDA GmbH торгували цими товарами з російськими особами, зокрема тими, що внесені до американського санкційного списку.

"Американські компоненти, які закуповував Орєхов, були виявлені на російських платформах озброєння в Україні", – уточнюють у міністерстві фінансів США.

Санкції передбачають замороження всього майна та майнових прав підсанкційних осіб на території США, а також заборону здійснення транзакцій із такими особами або на їхню користь.

Зазначимо, що Орєхова, за повідомленням міністерства юстиції США, було затримано в понеділок у Німеччині, щодо нього ведеться розслідування про порушення американського режиму санкцій.

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США санкції Росія

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