США наложили санкции на россиянина и две его компании, скупавшие военные технологии
Министерство финансов США в среду ввело санкции против гражданина России Юрия Орехова и двух его компаний, которые закупали военные и сенситивные технологии двойного назначения у производителей из США и поставляли их российской стороне.
Об этом сообщает "Европейская правда".
В пресс-релизе американского Минфина Орехова называют "агентом по закупкам", который владеет компаниями Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH и Opus Energy Trading LLC.
Они приобрели такие технологии американского происхождения, как передовые полупроводники и микропроцессоры, используемые в истребителях, баллистических и гиперзвуковых ракетных системах, интеллектуальных боеприпасах, радарах, спутниках и других сферах военного применения.
Орехов и NDA GmbH торговали этими товарами с российскими лицами, в частности теми, которые внесены в американский санкционный список.
"Американские компоненты, которые закупал Орехов, были обнаружены на российских платформах вооружения в Украине", - уточняют в министерстве финансов США.
Санкции предусматривают замораживание всего имущества и имущественных прав подсанкционных лиц на территории США, а также запрет на осуществление транзакций с такими лицами или в их пользу.
Отметим, что Орехов, по сообщению министерства юстиции США, был задержан в понедельник в Германии, в отношении него ведется расследование о нарушении американского санкционного режима.