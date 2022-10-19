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США наложили санкции на россиянина и две его компании, скупавшие военные технологии

Среда, 19 октября 2022, 22:50

Министерство финансов США в среду ввело санкции против гражданина России Юрия Орехова и двух его компаний, которые закупали военные и сенситивные технологии двойного назначения у производителей из США и поставляли их российской стороне.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В пресс-релизе американского Минфина Орехова называют "агентом по закупкам", который владеет компаниями Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH и Opus Energy Trading LLC.

Они приобрели такие технологии американского происхождения, как передовые полупроводники и микропроцессоры, используемые в истребителях, баллистических и гиперзвуковых ракетных системах, интеллектуальных боеприпасах, радарах, спутниках и других сферах военного применения.

Орехов и NDA GmbH торговали этими товарами с российскими лицами, в частности теми, которые внесены в американский санкционный список.

"Американские компоненты, которые закупал Орехов, были обнаружены на российских платформах вооружения в Украине", - уточняют в министерстве финансов США.

Санкции предусматривают замораживание всего имущества и имущественных прав подсанкционных лиц на территории США, а также запрет на осуществление транзакций с такими лицами или в их пользу.

Отметим, что Орехов, по сообщению министерства юстиции США, был задержан в понедельник в Германии, в отношении него ведется расследование о нарушении американского санкционного режима.

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США санкции Россия

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