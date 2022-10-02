Кулеба поговорив із Блінкеном про нову допомогу США і російську анексію

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в суботу провів телефонну розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном, яка стосувалася подальшого захисту Україною свого суверенітету та територіальної цілісності.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Держдепартаменту.

Сторони, як зазначається, обговорили "незаконні та нелегітимні спроби Москви змінити кордони України силою", а також воєнні злочини й порушення прав людини, вчинені російськими військами проти народу України.

Блінкен наголосив, що США завжди визнаватимуть міжнародно визнані кордони України і продовжуватимуть підтримувати зусилля України з відновлення контролю над своєю територією, зміцнюючи її військові та дипломатичні можливості.

Глава американської дипломатії також поінформував українського колегу про останні рішення США щодо виділення Україні допомоги – зокрема пакет військової допомоги на суму 1,1 мільярда доларів і "майбутні поставки".

Також Кулеба з Блінкеном обговорили "зернову угоду" про експорт українського збіжжя Чорним морем та ядерну безпеку з огляду на ситуацію на Запорізькій атомній електростанції.

"Я подякував Сполученим Штатам за незмінну підтримку, зокрема за останню безпекову й бюджетну допомогу в розмірі 12,35 мільярда доларів. Держсекретар запевнив, що, незважаючи на будь-які незаконні кроки Путіна, США продовжуватимуть підтримувати Україну у нашій справедливій боротьбі", – написав за підсумками розмови Кулеба у Twitter.

Як повідомлялося, Сполучені Штати наступного тижня планують оголосити про черговий пакет військової допомоги Україні, який допоможе їй відбивати повномасштабне вторгнення Росії.

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