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Кулеба поговорил с Блинкеном о новой помощи США и российской аннексии

Воскресенье, 2 октября 2022, 09:04

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в субботу провел телефонный разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, который касался дальнейшей защиты Украиной своего суверенитета и территориальной целостности.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента.

Стороны, как отмечается, обсудили "незаконные и нелегитимные попытки Москвы изменить границы Украины силой", а также военные преступления и нарушения прав человека, совершенные российскими войсками против народа Украины.

Блинкен подчеркнул, что США всегда будут признавать международно признанные границы Украины и продолжать поддерживать усилия Украины по восстановлению контроля над своей территорией, укрепляя ее военные и дипломатические возможности.

Глава американской дипломатии также проинформировал украинского коллегу о последних решениях США по выделению Украине помощи - в частности пакет военной помощи на сумму 1,1 миллиарда долларов и "будущие поставки".

Также Кулеба с Блинкеном обсудили "зерновое соглашение" об экспорте украинского зерна Черным морем и ядерную безопасность, учитывая ситуацию на Запорожской атомной электростанции.

"Я поблагодарил Соединенные Штаты за неизменную поддержку, в частности за последнюю военную и бюджетную помощь в размере 12,35 миллиарда долларов. Госсекретарь заверил, что, несмотря на любые незаконные шаги Путина, США будут продолжать поддерживать Украину в нашей справедливой борьбе", - написал по итогам разговора Кулеба в Twitter.

Как сообщалось, Соединенные Штаты на следующей неделе планируют объявить об очередном пакете военной помощи Украине, который поможет ей отражать полномасштабное вторжение России.

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Кулеба США Война с РФ

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