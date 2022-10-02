Вірменія звинуватила Азербайджан у розстрілі військовополонених

Вірменія заявила, що вимагатиме міжнародного розслідування випадків нібито розстрілу вірменських військовополонених азербайджанськими солдатами.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У неділю вірменське інформагентство News.am повідомило, що в Telegram-каналах з’явилися відео, на якому видно розстріл неназваних вірменських полонених азербайджанцями ("ЄвроПравді" не вдалося знайти першоджерела відео).

У міністерстві закордонних справ Вірменії заявили, що відео свідчать про "воєнні злочини збройних сил Азербайджану - позасудові вбивства вірменських військовополонених, тортури вірменських військовослужбовців, зокрема жінок, осквернення тіл".

"Республіка Вірменія вимагає дати чітку оцінку кричущим військовим злочинам, скоєним ЗС Азербайджану в цей і попередній періоди. Ми будемо послідовними в озвучуванні проблеми на відповідних міжнародних майданчиках і в інстанціях, притягненні винних і організаторів вищевказаних злочинів до відповідальності, зокрема із застосуванням міжнародних санкцій", – йдеться в заяві відомства.

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян своєю чергою закликав міжнародне співтовариство "рішуче засудити цей військовий злочин і вжити відповідних заходів, щоб зупинити агресію Азербайджану".

Прокоментував відео й спецпредставник ЄС щодо Південного Кавказу Тойво Клаар: "Якщо справжність цих кадрів підтвердиться, тоді маємо воєнний злочин, який має бути розслідуваний, а винні – покарані".

У генеральній прокуратурі Азербайджану повідомили, що "за фактом поширення в соцмережах відеокадрів протиправних дій щодо вірменських військових, які приписують азербайджанським військовослужбовцям, розпочато розслідування".

Наприкінці вересня представниця Вірменії в Європейському суді з прав людини Сірануш Саакян заявила, що в Азербайджані утримують приблизно 80 вірменських полонених, проте Баку цього числа офіційно не підтверджує.

Нагадаємо, між Азербайджаном і Вірменією за останні місяці відбулися два масштабні загострення – зіткнення в Нагірному Карабаху й обстріли прикордонних територій.

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