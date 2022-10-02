Армения обвинила Азербайджан в расстреле военнопленных

Армения заявила, что будет требовать международного расследования случаев якобы расстрела армянских военнопленных азербайджанскими солдатами.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В воскресенье армянское информагентство News.am сообщило, что в Telegram-каналах появились видео, на котором видно расстрел неназванных армянских пленных азербайджанцами ("ЕвроПравде" не удалось найти первоисточник видео).

В министерстве иностранных дел Армении заявили, что видео свидетельствуют о "военных преступлениях вооруженных сил Азербайджана - внесудебные убийства армянских военнопленных, пытки армянских военнослужащих, в том числе женщин, осквернение тел".

"Республика Армения требует дать четкую оценку вопиющим военным преступлениям, совершенным ВС Азербайджана в этот и предыдущий периоды. Мы будем последовательными в озвучивании проблемы на соответствующих международных площадках и в инстанциях, привлечении виновных и организаторов вышеуказанных преступлений к ответственности, в том числе с применением международных санкций", - говорится в заявлении ведомства.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в свою очередь призвал международное сообщество "решительно осудить это военное преступление и принять соответствующие меры, чтобы остановить агрессию Азербайджана".

Прокомментировал видео и спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар: "Если подлинность этих кадров подтвердится, тогда имеем военное преступление, которое должно быть расследовано, а виновные - наказаны".

В генеральной прокуратуре Азербайджана сообщили, что "по факту распространения в соцсетях видеокадров противоправных действий в отношении армянских военных, которые приписывают азербайджанским военнослужащим, начато расследование".

В конце сентября представитель Армении в Европейском суде по правам человека Сирануш Саакян заявила, что в Азербайджане удерживают около 80 армянских пленных, однако Баку это число официально не подтверждает.

Напомним, между Азербайджаном и Арменией за последние месяцы произошли два масштабных обострения - столкновения в Нагорном Карабахе и обстрелы приграничных территорий.

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