Киев после пожара в отеле с украинцами в Германии призывает ЕС не давать убежища уклонистам из РФ

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец после инцидента с вероятным поджогом отеля для украинских беженцев в Германии выразил обеспокоенность дальнейшим состоянием ситуации с безопасностью в странах, где сейчас находятся беженцы из Украины.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в заявлении омбудсмена.

"Выражаю обеспокоенность относительно дальнейшего состояния ситуации с безопасностью в странах, где сейчас находятся беженцы из Украины. Особенно в условиях, когда российские граждане мужского пола в условиях мобилизационной кампании, объявленной Путиным, массово покидают Российскую Федерацию и часто в грубой форме выражают свое недовольство и угрожают физической расправой украинским женщинам и детям за рубежом", - говорится в заявлении.

По словам Лубинца, украинская сторона считает неприемлемой ситуацию, когда, убегая от вооруженной агрессии в своей стране, граждане становятся жертвами в местах временного убежища.

"Призываю власти Германии провести полное, беспристрастное и быстрое расследование указанных фактов, обеспечить переселение 14 украинских беженцев в более безопасное место, а также выработать системные решения по обеспечению безопасности мест проживания украинских граждан", - заявил он.

"Как Омбудсман Украины обращаюсь к правительствам стран Европейского Союза с призывом воздержаться от принятия решений о предоставлении убежища мужчинам призывного возраста, которые уклоняются от мобилизации в Российской Федерации, до того момента, пока пострадавшим от российской агрессии украинским гражданам, а в основном это женщины, дети и пожилые люди, не будут созданы условия безопасного пребывания в странах ЕС, в условиях продолжения обстрелов украинских городов и гражданской критической инфраструктуры со стороны Российской Федерации и невозможности возвращения домой".

Как сообщалось, пожар почти полностью уничтожил жилье для беженцев из Украины в немецкой коммуне Грос-Штремкендорф в земле Мекленбург-Передняя Померания.

По данным полиции, пожар, произошедший в ночь на четверг, предположительно, является поджогом. Ранее в среду полиция посетила жилое помещение - отель - из-за граффити со свастикой на входной вывеске.