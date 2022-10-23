У Молдові міністр закликав не сваритися через економію: якщо вимикаєте світло, займайтеся коханням

Міністр праці та соціального захисту Молдови Марчел Спатарь закликав громадян мирно заощаджувати електроенергію, і не сваритися, якщо хтось забув вимкнути електроприлад.

Про це пише Newsmaker, повідомляє "Європейська правда".

На своїй сторінці у Facebook Спатар опублікував кілька прикладів, додавши, що енергетична криза в країні не повинна бути ще однією причиною сварок у молдовських сім'ях.

Спатарь у жартівливій формі описав можливі сутички в сім'ях через економію електроенергії.

"Вимкни пилосос і візьми віник, не бачиш, що в Україні війна? - Гриша дав Маші запотиличник із почуттям громадянської відповідальності", - це один із прикладів міністра.

"Щодня в Молдові тисячі дітей і жінок стають жертвами домашнього насильства. Економія електроенергії не повинна бути ще одним приводом для сварки. Якщо вимикаєте світло, займайтеся коханням", - закликав Спатарь.

Нагадаємо, депутати так званої "верховної ради" невизнаного Придністров’я ухвалили звернення на адресу Росії з проханням допомогти вирішити дефіцит газу.

Заява до російських депутатів з боку невизнаного регіону Молдови з’явилася після того, як його "парламент" затвердив надзвичайний стан в економіці через скорочення постачання газу "Газпромом".

Детальніше про те, як Росія намагається розхитати ситуацію у Молдові, дивіться у відеодискусії редакторів ЄвроПравди, або у статті: "Санду геть!": як Росія та її агенти впливу намагаються скинути прозахідну владу в Молдові.