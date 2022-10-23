В Молдове министр призвал не ссориться из-за экономии: если выключаете свет, занимайтесь любовью

Министр труда и социальной защиты Молдовы Марчел Спатарь призвал граждан мирно экономить электроэнергию, и не ссориться, если кто-то забыл выключить электроприбор.

Об этом пишет Newsmaker, сообщает "Европейская правда".

На своей странице в Facebook Спатарь опубликовал несколько примеров, добавив, что энергетический кризис в стране не должен быть еще одной причиной ссор в молдавских семьях.

Спатарь в шуточной форме описал возможные стычки в семьях из-за экономии электроэнергии.

"Выключи пылесос и возьми веник, не видишь, что в Украине война? — Гриша дал Маше подзатыльник с чувством гражданской ответственности", — это один из примеров министра.

"Ежедневно в Молдове тысячи детей и женщин становятся жертвами домашнего насилия. Экономия электроэнергии не должна быть еще одним поводом для ссоры. Если выключаете свет, занимайтесь любовью", — призвал Спатарь.

Напомним, депутаты так называемого "верховного совета" непризнанного Приднестровья приняли обращение в адрес Совета федерации и Государственной думы России с просьбой помочь решить вопрос дефицита газа.

Подробнее о том, как Россия пытается расшатать ситуацию в Молдове, смотрите в видеодискуссии редакторов ЕвроПравды или читайте в статье "Санду прочь!": как Россия и ее агенты влияния пытаются свергнуть прозападную власть в Молдове.