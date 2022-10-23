Шойгу поговорил о "грязной бомбе" Украины с главой Минобороны Турции

Министр обороны России Сергей Шойгу в воскресенье провел телефонный разговор с турецким визави Хулуси Акаром.

Как передает "Европейская правда", об этом министерство обороны России сообщило в своем Telegram-канале.

Согласно пресс-релизу, стороны обсудили "ситуацию в Украине".

"Шойгу довел до турецкого коллеги свои озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной бомбы", - отмечается в сообщении.

Турецкая сторона пока не сообщала о содержании телефонного разговора.

Ранее в воскресенье Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню.

Перед тем российское государственное информационное агентство "РИА Новости", известное распространением дезинформации и пропаганды, опубликовало сообщение о якобы возможном применении Украиной "грязной бомбы".

По версии пропагандистов, Украина готовится "взорвать ядерную бомбу" на своей территории, чтобы обвинить Россию в использовании оружия массового поражения и настроить весь мир против Москвы. Эту информацию в течение часа синхронно распространили все известные российские пропагандистские СМИ.

О якобы намерениях Украины создать "ядерную бомбу" российская пропаганда говорила и раньше. Так, в начале марта глава делегации России в Вене Константин Гаврилов заявлял, что вторжение РФ в Украину было якобы направлено на недопущение создания Киевом "грязной ядерной бомбы".