У річницю Угорської революції тисячі людей протестували проти уряду Орбана в Будапешті

У центрі Будапешта в неділю, на 66-ту річницю Угорської революції, відбулася багатотисячна протестна хода вчителів та учнів, які вимагають підвищення заробітної плати освітянам і боротьби з інфляцією, яка знецінює доходи населення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Проходячи по мосту через Дунай, протестувальники тримали плакати з гаслами на кшталт "Орбан, забирайся геть" і "Немає вчителів, немає майбутнього".

Учасники протесту заявляли, що уряд прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана підвів вчителів, бо виплачує їм мізерну зарплату, тоді як інфляція перевищила 20% у вересні і продовжує зростати.

It’s the 66th anniversary of the 1956 revolution in #Hungary and a massive anti-government protest of students and teachers is under way in #Budapest, demanding better wages and educational reform.



And the classic sign reads: “Russians, go home!”



(Photo:HVG) pic.twitter.com/gS8nL9WvWR — Viktória Serdült (@viktoriaserdult) October 23, 2022

"Я тут... заради моїх дітей, мають відбутися зміни. Ця шалена інфляція... ми більше не можемо заощаджувати, ми просто не можемо зводити кінці з кінцями, оскільки ціни стрімко зростають", – розповів Reuters учасник акції.

За даними організаторів, у Будапешті зібралися близько 80 тисяч людей, що є чи не найчисельнішою антиурядовою акцією протесту за останній час.

And it turned it to be one of the biggest demonstrations Budapest has seen in a long time. Photo: https://t.co/o1GHYpN8qv https://t.co/OeeltcQbyo pic.twitter.com/QHxDz2D67m — Viktória Serdült (@viktoriaserdult) October 23, 2022

Відбулися вона незабаром після того, як Орбан у промові до річниці Угорської революції пообіцяв економічну стабільність і обмеження на рахунки за енергоносії для домогосподарств попри економічну кризу в ЄС.

Нагадаємо, освітяни в Угорщині протестують не перший тиждень, вимагаючи підвищення заробітної плати, вирішення проблеми нестачі вчителів і права на страйк.

Через різке зростання цін на енергоносії уряд Орбана був змушений з 1 серпня скасувати обмеження цін на енергоносії для деяких споживачів, що було одним з ключових елементів його соціальної політики.

Крім того, в грудні угорський уряд планує змінити бюджет на 2023 рік, у якому закладе сповільнення економічного зростання до 1% (замість 4,1%), а також змінить цільовий показник інфляції (який становив 5,2%, а нині перевищив 20%).

Угорська валюта - форинт – на початку жовтня впала до рекордно низького рівня, що змусило центральний банк Угорщини в екстреному порядку підвищувати відсоткові ставки.