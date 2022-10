У річницю Угорської революції тисячі людей протестували проти уряду Орбана в Будапешті

У центрі Будапешта в неділю, на 66-ту річницю Угорської революції, відбулася багатотисячна протестна хода вчителів та учнів, які вимагають підвищення заробітної плати освітянам і боротьби з інфляцією, яка знецінює доходи населення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Проходячи по мосту через Дунай, протестувальники тримали плакати з гаслами на кшталт "Орбан, забирайся геть" і "Немає вчителів, немає майбутнього".

Учасники протесту заявляли, що уряд прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана підвів вчителів, бо виплачує їм мізерну зарплату, тоді як інфляція перевищила 20% у вересні і продовжує зростати.

It’s the 66th anniversary of the 1956 revolution in #Hungary and a massive anti-government protest of students and teachers is under way in #Budapest, demanding better wages and educational reform.



And the classic sign reads: “Russians, go home!”



(Photo:HVG) pic.twitter.com/gS8nL9WvWR