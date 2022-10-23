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У річницю Угорської революції тисячі людей протестували проти уряду Орбана в Будапешті

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Неділя, 23 жовтня 2022, 21:16

У центрі Будапешта в неділю, на 66-ту річницю Угорської революції, відбулася багатотисячна протестна хода вчителів та учнів, які вимагають підвищення заробітної плати освітянам і боротьби з інфляцією, яка знецінює доходи населення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Проходячи по мосту через Дунай, протестувальники тримали плакати з гаслами на кшталт "Орбан, забирайся геть" і "Немає вчителів, немає майбутнього".

Учасники протесту заявляли, що уряд прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана підвів вчителів, бо виплачує їм мізерну зарплату, тоді як інфляція перевищила 20% у вересні і продовжує зростати.

"Я тут... заради моїх дітей, мають відбутися зміни. Ця шалена інфляція... ми більше не можемо заощаджувати, ми просто не можемо зводити кінці з кінцями, оскільки ціни стрімко зростають", – розповів Reuters учасник акції.

За даними організаторів, у Будапешті зібралися близько 80 тисяч людей, що є чи не найчисельнішою антиурядовою акцією протесту за останній час.

Відбулися вона незабаром після того, як Орбан у промові до річниці Угорської революції пообіцяв економічну стабільність і обмеження на рахунки за енергоносії для домогосподарств попри економічну кризу в ЄС.

Нагадаємо, освітяни в Угорщині протестують не перший тиждень, вимагаючи підвищення заробітної плати, вирішення проблеми нестачі вчителів і права на страйк.

Через різке зростання цін на енергоносії уряд Орбана був змушений з 1 серпня скасувати обмеження цін на енергоносії для деяких споживачів, що було одним з ключових елементів його соціальної політики.

Крім того, в грудні угорський уряд планує змінити бюджет на 2023 рік, у якому закладе сповільнення економічного зростання до 1% (замість 4,1%), а також змінить цільовий показник інфляції (який становив 5,2%, а нині перевищив 20%).

Угорська валюта - форинт – на початку жовтня впала до рекордно низького рівня, що змусило центральний банк Угорщини в екстреному порядку підвищувати відсоткові ставки.

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Угорщина

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