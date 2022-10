В годовщину Венгерской революции тысячи людей протестовали против правительства Орбана в Будапеште

В центре Будапешта в воскресенье, на 66-ю годовщину Венгерской революции, состоялось многотысячное протестное шествие учителей и учеников, которые требуют повышения заработной платы педагогам и борьбы с инфляцией, которая обесценивает доходы населения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Проходя по мосту через Дунай, протестующие держали плакаты с лозунгами вроде "Орбан, убирайся вон" и "Нет учителей, нет будущего".

Участники протеста заявляли, что правительство премьер-министра Венгрии Виктора Орбана подвело учителей, потому что выплачивает им мизерную зарплату, тогда как инфляция превысила 20% в сентябре и продолжает расти.

It’s the 66th anniversary of the 1956 revolution in #Hungary and a massive anti-government protest of students and teachers is under way in #Budapest, demanding better wages and educational reform.



And the classic sign reads: “Russians, go home!”



(Photo:HVG) pic.twitter.com/gS8nL9WvWR