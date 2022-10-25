Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Росія сповістила США про свої навчання з ядерного стримування – Пентагон

Вівторок, 25 жовтня 2022, 23:10

Росія повідомила Сполучені Штати про наміри провести щорічні навчання "Гром" із застосуванням стратегічних ядерних сил.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу у вівторок сказав речник Пентагону, бригадний генерал Патрік Райдер.

Якщо Росія застосує ядерну зброю в Україні, це буде "надзвичайно серйозна помилка" – Байден

"Так, США були повідомлені. Як ми й наголошували раніше, це рутинні щорічні навчання Росії. У цьому плані Росія дотримується своїх зобов’язань за контролем над озброєннями і прозорості. Ми продовжуватимемо стежити за цим", – зазначив він.

Востаннє російські ядерні навчання "Гром" відбулися в лютому 2022 року – менш ніж за тиждень до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Нині вони збігаються із щорічними навчаннями НАТО з ядерного стримування Steadfast Noon, що тривають із 17 по 30 жовтня, а також звинуваченнями Росії на адресу України в підготовці використання "ядерної бомби".

Як повідомлялося, на тлі активнішої риторики Росії про нібито підготовку Україною провокації з "брудною бомбою" Сполучені Штати не бачать нових ознак підготовки російської сторони до ядерного удару.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
США Росія Ядерна зброя

Статті

Зброя для України, друзі Путіна та неофашисти: як планує працювати новий уряд Італії

До нового уряду Італії призначили лобіста зброярів, у зону відповідальності якого входитиме... постачання зброї в Україну!
25 жовтня 2022 — Вікторія Вдовиченко, Сергій Сидоренко

У геноциді винний не лише Путін. Чи готовий світ до "вбивчого" позову проти Росії?

"Так само як Голокост – це були не тільки газові камери, так і геноцид в Україні починається з підбурювання. З демонізації, дегуманізації тощо".
25 жовтня 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Лідер, якого не обирали: хто такий Ріші Сунак і чому він став прем'єром Британії

Що ж відомо про нового лідера британських консерваторів, якому з другої спроби таки вдалося здобути найвищу посаду у своїй партії?
24 жовтня 2022 — Олег Павлюк, Європейська правда