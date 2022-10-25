Росія сповістила США про свої навчання з ядерного стримування – Пентагон

Росія повідомила Сполучені Штати про наміри провести щорічні навчання "Гром" із застосуванням стратегічних ядерних сил.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу у вівторок сказав речник Пентагону, бригадний генерал Патрік Райдер.

"Так, США були повідомлені. Як ми й наголошували раніше, це рутинні щорічні навчання Росії. У цьому плані Росія дотримується своїх зобов’язань за контролем над озброєннями і прозорості. Ми продовжуватимемо стежити за цим", – зазначив він.

Востаннє російські ядерні навчання "Гром" відбулися в лютому 2022 року – менш ніж за тиждень до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Нині вони збігаються із щорічними навчаннями НАТО з ядерного стримування Steadfast Noon, що тривають із 17 по 30 жовтня, а також звинуваченнями Росії на адресу України в підготовці використання "ядерної бомби".

Як повідомлялося, на тлі активнішої риторики Росії про нібито підготовку Україною провокації з "брудною бомбою" Сполучені Штати не бачать нових ознак підготовки російської сторони до ядерного удару.