Россия известила США о своих учениях по ядерному сдерживанию - Пентагон

Россия уведомила Соединенные Штаты о намерениях провести ежегодные учения "Гром" с применением стратегических ядерных сил.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге во вторник сказал представитель Пентагона, бригадный генерал Патрик Райдер.

"Да, США были уведомлены. Как мы и подчеркивали ранее, это рутинные ежегодные учения России. В этом плане Россия придерживается своих обязательств по контролю над вооружениями и прозрачности. Мы будем продолжать следить за этим", - отметил он.

Последний раз российские ядерные учения "Гром" прошли в феврале 2022 года - менее чем за неделю до полномасштабного вторжения России в Украину.

Сейчас они совпадают с ежегодными учениями НАТО по ядерному сдерживанию Steadfast Noon, которые проходят с 17 по 30 октября, а также обвинениями России в адрес Украины в подготовке использования "ядерной бомбы".

Как сообщалось, на фоне более активной риторики России о якобы подготовке Украиной провокации с "грязной бомбой" Соединенные Штаты не видят новых признаков подготовки российской стороны к ядерному удару.