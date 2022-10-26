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Блінкен схвалив наміри МАГАТЕ відвідати атомні об’єкти в Україні

Середа, 26 жовтня 2022, 07:43

Держсекретар США Ентоні Блінкен на зустрічі з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі висловив підтримку ініціативі організації щодо візиту на атомні об’єкти в Україні.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні Держдепу.

"Держсекретар Блінкен висловив вдячність за зусилля МАГАТЕ, спрямовані на забезпечення безпеки Запорізької атомної електростанції, та привітав готовність МАГАТЕ відвідати Україну у зв'язку з неправдивими звинуваченнями Росії щодо "брудної бомби"" - йдеться у повідомленні.

Блінкен підтвердив прихильність США наданню ресурсів, необхідних МАГАТЕ для продовження виконання своїх обов'язків з верифікації та моніторингу в Ірані.

Останніми днями міністр оборони Росії Сергєй Шойгу і глава Генштабу Валерій Герасимов активізували телефонні розмови з західними колегами про нібито заплановану провокацію України.

Глава МЗС Росії Сергєй Лавров заявив, що у РФ заплановані ще контакти по військовій лінії через нібито плани Києва використати "брудну бомбу".

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі в понеділок заявив, що інспектори організації найближчим часом відвідають два ядерні об’єкти в Україні на тлі звинувачень Росії про "брудну бомбу".

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