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Блинкен одобрил намерения МАГАТЭ посетить атомные объекты в Украине

Среда, 26 октября 2022, 07:43

Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси выразил поддержку инициативе организации по визиту на атомные объекты в Украине.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении Госдепа.

"Госсекретарь Блинкен выразил благодарность за усилия МАГАТЭ, направленные на обеспечение безопасности Запорожской атомной электростанции, и приветствовал готовность МАГАТЭ посетить Украину в связи с ложными обвинениями России по "грязной бомбе"", - говорится в сообщении.

Блинкен подтвердил приверженность США предоставлению ресурсов, необходимых МАГАТЭ для продолжения выполнения своих обязанностей по верификации и мониторингу в Иране.

В последние дни министр обороны России Сергей Шойгу и глава Генштаба Валерий Герасимов активизировали телефонные разговоры с западными коллегами о якобы запланированной провокации Украины.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что у РФ запланированы еще контакты по военной линии из-за якобы планов Киева использовать "грязную бомбу".

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в понедельник заявил, что инспекторы организации в ближайшее время посетят два ядерных объекта в Украине на фоне обвинений России о "грязной бомбе".

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