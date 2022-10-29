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Грузія, Азербайджан, Угорщина та Румунія підпишуть угоду про постачання електроенергії в ЄС

Субота, 29 жовтня 2022, 09:48

Представники Грузії, Азербайджану, Угорщини та Румунії найближчим часом досягнуть угоди про постачання електроенергії до ЄС.

Про це заявив віцепрем'єр Грузії, голова мінекономіки Леван Давіташвілі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Грузия Online".

"Найближчим часом між Грузією, Румунією, Угорщиною та Азербайджаном буде досягнуто згоди для того, щоб усі чотири країни одночасно зуміли здійснити цей проєкт, тому що це інвестиція в кілька мільярдів і одночасно це дасть змогу підключити безпосередньо Грузію до енергоструктур ЄС", - сказав він в інтерв'ю телеканалу "Імеді".

Президент Азербайджану Ільхам Алієв минулого тижня під час робочого візиту до Грузії заявив, що Баку збирається постачати на міжнародні ринки 157 ГВт електроенергії через Грузію.

Тижнем раніше у Тбілісі побував міністр енергетики Азербайджану Парвіз Шахбазов. На зустрічі з Давіташвілі він обговорював можливість прокладання лінії електропередач дном Чорного моря – проєкт, який Грузія та Азербайджан розраховують реалізувати за участю Румунії та Угорщини.

Напередодні прем'єр Угорщини Віктор Орбан за підсумками переговорів зі своїм грузинським колегою Іраклієм Гарібашвілі у Будапешті заявив, що Угорщина потребує закупівлі електроенергії з Азербайджану через Грузію.

Нагадаємо, у Молдові заявили про ризик віялових відключень електроенергії.

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Грузія Азербайджан Угорщина Румунія

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