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Грузия, Азербайджан, Венгрия и Румыния подпишут соглашение о поставках электроэнергии в ЕС

Суббота, 29 октября 2022, 09:48

Представители Грузии, Азербайджана, Венгрии и Румынии в ближайшее время достигнут соглашения о поставках электроэнергии в ЕС.

Об этом заявил вице-премьер Грузии, глава минэкономики Леван Давиташвили, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Грузия Online".

"В ближайшее время между Грузией, Румынией, Венгрией и Азербайджаном будет достигнуто соглашение для того, чтобы все четыре страны одновременно сумели осуществить этот проект, потому что это инвестиция в несколько миллиардов и одновременно это позволит подключить непосредственно Грузию к энергоструктурам ЕС", - сказал он в интервью телеканалу "Имеди".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на прошлой неделе в ходе рабочего визита в Грузию заявил, что Баку собирается поставлять на международные рынки 157 ГВт электроэнергии через Грузию.

Неделей ранее в Тбилиси побывал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов. На встрече с Давиташвили он обсуждал возможность прокладки линии электропередач по дну Черного моря – проект, который Грузия и Азербайджан рассчитывают реализовать с участием Румынии и Венгрии.

Накануне премьер Венгрии Виктор Орбан по итогам переговоров со своим грузинским коллегой Ираклием Гарибашвили в Будапеште заявил, что Венгрия нуждается в закупке электроэнергии из Азербайджана через Грузию.

Напомним, в Молдове заявили о риске веерных отключений электроэнергии.

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Грузия Азербайджан Венгрия Румыния

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