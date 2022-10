Литва відремонтує щонайменше 12 Panzerhaubitze для України

У Литві триває ремонт самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000 (PzH2000), які були пошкоджені в Україні - балтійська держава відремонтує щонайменше 12 установок.

Про це повідомив міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас, пише "Європейська правда".

"Ремонт гаубиць PzH2000, пошкоджених в Україні, буде як і раніше організований у Литві. Дві після ремонту їдуть до України і ще дві в цей час везуть до Литви. Як мінімум 12 з них планується відремонтувати у Литві", - написав Анушаускас у Twitter.

The repair of "PzH2000" howitzers damaged in 🇺🇦 will continue to be organized in 🇱🇹. 2 after their repair are on their way to 🇺🇦 and 2 more are currently being brought to 🇱🇹. At least 12 of them are expected to be repaired in 🇱🇹. pic.twitter.com/skq5yJLBOe