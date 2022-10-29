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Литва відремонтує щонайменше 12 Panzerhaubitze для України

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Субота, 29 жовтня 2022, 12:43

У Литві триває ремонт самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000 (PzH2000), які були пошкоджені в Україні - балтійська держава відремонтує щонайменше 12 установок. 

Про це повідомив міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас, пише "Європейська правда".

"Ремонт гаубиць PzH2000, пошкоджених в Україні, буде як і раніше організований у Литві. Дві після ремонту їдуть до України і ще дві в цей час везуть до Литви. Як мінімум 12 з них планується відремонтувати у Литві", - написав Анушаускас у Twitter.

У вересні стало відомо, що Литва допоможе Україні відремонтувати гаубиці Panzerhaubitze 2000, які були передані Німеччиною в межах допомоги для протидії російській військовій агресії.

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Литва Війна з РФ

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