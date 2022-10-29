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Литва отремонтирует по меньшей мере 12 Panzerhaubitze для Украины.

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Суббота, 29 октября 2022, 12:43

В Литве идет ремонт самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000 (PzH2000), которые были повреждены в Украине - балтийское государство отремонтирует по меньшей мере 12 установок.

Об этом сообщил министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас, пишет "Европейская правда".

"Ремонт гаубиц PzH2000, поврежденных в Украине, будет по-прежнему организован в Литве. Две после ремонта едут в Украину и еще две в настоящее время везут в Литву. Как минимум 12 из них планируется отремонтировать в Литве", - написал Анушаускас в Twitter.

В сентябре стало известно, что Литва поможет Украине отремонтировать гаубицы Panzerhaubitze 2000, переданные Германией в рамках помощи для противодействия российской военной агрессии.

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Литва Война с РФ

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