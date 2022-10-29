В МЗС розкритикували конгресмена США, який порівняв українців із "гарматним м’ясом"

В МЗС назвали неприйнятною заяву конгресмена-республіканця Пола Госара, що поставив під сумнів доцільність підтримки України та порівняв українців із "гарматним м’ясом".

Про це заявив речник українського міністерства Олег Ніколенко, повідомляє "Європейська правда".

"Порівняння українців із "гарматним м’ясом" з боку члена Конґресу США Пола Госара є абсолютно неприйнятним. США добре відомі цінності, за які бореться український народ – свободу, демократичний розвиток, верховенство права та повагу до прав людини. Ставити під сумнів підтримку України – давати Путіну зелене світло на продовження вбивств українців та знищення демократії", - зауважив Ніколенко.

Він підкреслив, що наближення виборів не має перетворювати політиків на відірваних від реальності популістів.

"Вибори проходять, а міжнародний авторитет, підірваний маніпулятивними заявами про війну Росії проти України, залишається. Переконані, що висловлювання окремих конґресменів не вплинуть на продовження двопартійної підтримки України з боку США", - додав Ніколенко.

Нагадаємо, днями Пол Госар, який є одним із найвідданіших прихильників експрезидента Дональда Трампа у Конгресі, запросив президентів України та Росії до штату Арізона, який він представляє, для проведення "мирних переговорів".

Конгресмен заявив, що "світ бачив достатньо смертей та руйнувань між Росією та Україною, але західні країни, схоже, байдуже ставляться до використання українців як гарматного м'яса та не зацікавлені у деескалації".

Госар - один із конгресменів-республіканців, що голосували проти виділення багатомільярдної економічної та військової допомоги Україні. За його словами, допомога США надається для фінансування "конфлікту", у якому США "не повинні брати участі".

Госар також підтримував спробу заблокувати затвердження перемоги президента Джо Байдена на виборах 2020 року, на яких програв Дональд Трамп.

8 листопада у США відбудуться проміжні вибори до Конгресу.



