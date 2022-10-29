В МИД раскритиковали конгрессмена США, который сравнил украинцев с "пушечным мясом"

В МИД назвали неприемлемым заявление конгрессмена-республиканца Пола Госара, подвергшего сомнению целесообразность поддержки Украины и сравнившего украинцев с "пушечным мясом".

Об этом заявил спикер украинского министерства Олег Николенко, сообщает "Европейская правда".

"Сравнение украинцев с "пушечным мясом" со стороны члена Конгресса США Пола Госара абсолютно неприемлемо. США хорошо известны ценности, за которые борется украинский народ – свободу, демократическое развитие, верховенство права и уважение прав человека. Ставить под сомнение поддержку Украины – давать Путину зеленый свет на продолжение убийств украинцев и уничтожение демократии", - заметил Николенко.

Он подчеркнул, что приближение выборов не должно превращать политиков в оторванных от реальности популистов.

"Выборы проходят, а международный авторитет, подорванный манипулятивными заявлениями о войне России против Украины, остается. Убеждены, что высказывания отдельных конгрессменов не повлияют на продолжение двухпартийной поддержки Украины со стороны США", - добавил Николенко.

Напомним, на днях Пол Госар, являющийся одним из самых преданных сторонников экс-президента Дональда Трампа в Конгрессе, пригласил президентов Украины и России в представляемый им штат Аризона для проведения "мирных переговоров".

Конгрессмен заявил, что "мир видел достаточно смертей и разрушений между Россией и Украиной, но западные страны, похоже, равнодушно относятся к использованию украинцев как пушечного мяса и не заинтересованы в деэскалации".

Госар – один из конгрессменов-республиканцев, голосовавших против выделения многомиллиардной экономической и военной помощи Украине. По его словам, помощь США предоставляется для финансирования "конфликта", в котором США "не должны участвовать".

Госар также поддерживал попытку заблокировать утверждение победы президента Джо Байдена на выборах 2020 года, на которых проиграл Дональд Трамп.

8 ноября в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс.