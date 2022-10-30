Партія проросійського Додона організувала антиурядові протести у десятку міст Молдови

Партія соціалістів проросійського експрезидента Молдови Ігоря Додона у суботу організувала антиурядові протести у близько десятка міст.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Newsmaker.

29 жовтня партія організувала мітинги проти "соціального геноциду" і "цькування мерів". На них вийшли депутати й активісти партії та молодіжної організації "Молода гвардія", іноді мери міст.

У партії стверджують, що акції були у Бєльцях, Бричанах, Дрокії, Єдинцях, Фалештах, Ришканах, Сенжерей, Сороках, Нових Аненах, Криулянах, Дубоссарах, Яловенах, Оргіїві, Теленештах, Кантемирі, Каушанах, Комраті, Штефан-Воде; на них зібралися "від кількох десятків до сотні людей".

Крім того, асоціація з восьми партій, у тому числі ПСРМ, нещодавно поскаржилася Конгресу місцевої та регіональної влади при Раді Європи на нібито тиск на мерів з боку правлячої влади. Звернення передав мер Кишинева Іон Чебан.

Лідер партії, експрезидент Ігор Додон, як відомо, перебуває під домашнім арештом за низкою звинувачень, включаючи корупційні. У жовтні суд почав розгляд справи про "кульок" щодо імовірного хабаря Додону.

Нагадаємо, вже деякий час у Молдові активно організовує протести популістська партія "Шор", ймовірно, з фінансовою підтримкою Кремля.

26 жовтня посол США у Молдові Кент Дойл Логсдон після зустрічі з президенткою Маєю Санду провів брифінг, на якому повідомив про санкції США проти Шора, олігарха Влада Плахотнюка та ще семи пов’язаних з ними осіб "за системну корупцію та втручання у вибори, підтримуване Кремлем".

Детальніше про останні події у Молдові читайте у статті "Санду геть!": як Росія та її агенти впливу намагаються скинути прозахідну владу в Молдові