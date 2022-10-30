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Партия Додона организовала антиправительственные протесты в десятке городов Молдовы

Воскресенье, 30 октября 2022, 10:53

Партия социалистов пророссийского экс-президента Молдовы Игоря Додона в субботу организовала антиправительственные протесты в около десятка городов. 

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Newsmaker.

29 октября партия организовала митинги против "социального геноцида" и "травли мэров". На них вышли депутаты и активисты партии и молодежной организации "Молодая гвардия", иногда мэры городов. 

 

В партии утверждают, что акции были в Бельцах, Бричанах, Дрокии, Единцах, Фалештах, Рышканах, Сенжерей, Сороках, Новых Аненах, Криулянах, Дубоссарах, Яловенах, Оргииве, Теленештах, Кантемире, Каушанах, Комрати, Штефан-Воде; на них собрались "от нескольких десятков до сотни человек". 

 
 

Кроме того, ассоциация из восьми партий, в том числе ПСРМ, недавно пожаловалась Конгрессу местных и региональных властей при Совете Европы на якобы давление на мэров со стороны правящей власти. Обращение передал мэр Кишинева Ион Чебан. 

Лидер партии, экс-президент Игорь Додон, как известно, находится под домашним арестом по ряду обвинений, включая коррупционные. В октябре суд начал рассмотрение дела о "кульке" относительно предполагаемой взятки Додону.

Напомним, уже некоторое время в Молдове активно организует протесты популистская партия "Шор", вероятно, с финансовой поддержкой Кремля. 

26 октября посол США в Молдове Кент Дойл Логсдон после встречи с президентом Майей Санду провел брифинг, на котором сообщил о санкциях США против Шора, олигарха Влада Плахотнюка и еще семи связанных с ними лиц "за системную коррупцию и вмешательство в выборы, поддерживаемое Кремлем".

Подробнее о последних событиях в Молдове читайте в статье "Санду прочь!": как Россия и ее агенты влияния пытаются сбросить прозападную власть в Молдове

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Молдова

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