Кулеба объяснил, почему атака в Севастополе - только повод для РФ выйти из "зерновой инициативы"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечает, что атака против российских кораблей в бухте оккупированного Севастополя стала лишь поводом для Москвы выйти из "зерновой сделки", поскольку шаги для ее срыва начались задолго до этого.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он пишет в своем Twitter.

Кулеба отметил, что между условным коридором, которым зерновозы направлялись в и из украинских портов, и Севастополем - около 220 километров.

The current queue with grain has accumulated in the Black Sea since September, when Russia started deliberately delaying the functioning of the corridor and seeking to undermine the deal. Russia took the decision to resume its hunger games long ago and now tries to justify it 2/2 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 30, 2022

"Россия планировала это (выход из инициативы - ред.) задолго до этого. Нынешняя очередь зерновозов накапливалась в Черном море с сентября, когда Россия начала умышленно тормозить работу коридора и пытаться сорвать договоренность. РФ решила возобновить "голодные игры" уже давно, а теперь ищет оправдания для этого", - отметил Дмитрий Кулеба.

По его словам, сейчас в море ожидают в очереди около 2 млн тонн зерна на 176 судах.

Напомним, 29 октября Россия заявила, что останавливает участие в реализации "зернового соглашения", назвав терактом атаки против военных кораблей в Севастопольской бухте. В Минобороны РФ заявили, что целью атаки в Севастопольской бухте стали корабли Черноморского флота, которые якобы были задействованы в обеспечении безопасности зернового коридора.

Стоит отметить, что действие "зерновой сделки" должно было завершиться в ноябре, и Россия угрожала выйти из соглашения, если не будут выполнены ее требования.