Кулеба объяснил, почему атака в Севастополе - только повод для РФ выйти из "зерновой инициативы"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечает, что атака против российских кораблей в бухте оккупированного Севастополя стала лишь поводом для Москвы выйти из "зерновой сделки", поскольку шаги для ее срыва начались задолго до этого.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он пишет в своем Twitter.

Кулеба отметил, что между условным коридором, которым зерновозы направлялись в и из украинских портов, и Севастополем - около 220 километров.

The current queue with grain has accumulated in the Black Sea since September, when Russia started deliberately delaying the functioning of the corridor and seeking to undermine the deal. Russia took the decision to resume its hunger games long ago and now tries to justify it 2/2