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Кулеба объяснил, почему атака в Севастополе - только повод для РФ выйти из "зерновой инициативы"

Воскресенье, 30 октября 2022, 11:40

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечает, что атака против российских кораблей в бухте оккупированного Севастополя стала лишь поводом для Москвы выйти из "зерновой сделки", поскольку шаги для ее срыва начались задолго до этого. 

Как сообщает "Европейская правда", об этом он пишет в своем Twitter.

Кулеба отметил, что между условным коридором, которым зерновозы направлялись в и из украинских портов, и Севастополем - около 220 километров. 

"Россия планировала это (выход из инициативы - ред.) задолго до этого. Нынешняя очередь зерновозов накапливалась в Черном море с сентября, когда Россия начала умышленно тормозить работу коридора и пытаться сорвать договоренность. РФ решила возобновить "голодные игры" уже давно, а теперь ищет оправдания для этого", - отметил Дмитрий Кулеба. 

По его словам, сейчас в море ожидают в очереди около 2 млн тонн зерна на 176 судах. 

ЕС призвал Россию не выходить из "зернового соглашения"

Напомним, 29 октября Россия заявила, что останавливает участие в реализации "зернового соглашения", назвав терактом атаки против военных кораблей в Севастопольской бухте. В Минобороны РФ заявили, что целью атаки в Севастопольской бухте стали корабли Черноморского флота, которые якобы были задействованы в обеспечении безопасности зернового коридора.

Стоит отметить, что действие "зерновой сделки" должно было завершиться в ноябре, и Россия угрожала выйти из соглашения, если не будут выполнены ее требования.

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