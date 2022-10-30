Глава МЗС Литви закликав світ забезпечити експорт зерна з України попри шантаж РФ

Міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс вважає, що світ повинен відреагувати на рішення Росії призупити участь у "зерновій угоді", забезпечивши військовий супровід для цивільних суден із збіжжям.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Переговори з Росією не працюють. Путін порушує домовленості і шантажує всіх нас. Якщо він і надалі ставитиме під загрозу експорт українського зерна, вільний світ має об'єднатися, щоб захистити судноплавство військовим супроводом. Оминаймо шантаж", – написав Лансберґіс у Twitter.

Negotiating with Russia doesn't work. Putin breaks agreements and blackmails all of us.

If he continues to jeopardise Ukraine's grain exports, the free world must unite to safeguard shipping with military escorts. Let's bypass the blackmail. — Gabrielius Landsbergis🇱🇹 (@GLandsbergis) October 29, 2022

Нагадаємо, 29 жовтня Росія заявила, що зупиняє участь у реалізації "зернової угоди" нібито через "теракт" у Севастопольській бухті в суботу вранці. У Міноборони РФ заявили, що ціллю атаки у Севастопольській бухті стали кораблі Чорноморського флоту, які нібито були задіяні у забезпеченні безпеки зернового коридору.

В ООН прокоментували, що "підтримують контакти" з російською владою після повідомлень про вихід з ініціативи. ЄС і США своєю чергою закликали РФ відновити участь у "зерновій угоді".

Варто зазначити, що дія "зернової угоди" повинна була завершитись у листопаді, і Росія погрожувала вийти з угоди, якщо не будуть виконані її вимоги.

Читайте більше на цю тему у статті: Добрива від терористів і зерновий коридор. На Україну тиснуть, щоб дати Росії вивозити свій аміак через Одесу.