Глава МЗС Литви закликав світ забезпечити експорт зерна з України попри шантаж РФ

Міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс вважає, що світ повинен відреагувати на рішення Росії призупити участь у "зерновій угоді", забезпечивши військовий супровід для цивільних суден із збіжжям.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Переговори з Росією не працюють. Путін порушує домовленості і шантажує всіх нас. Якщо він і надалі ставитиме під загрозу експорт українського зерна, вільний світ має об'єднатися, щоб захистити судноплавство військовим супроводом. Оминаймо шантаж", – написав Лансберґіс у Twitter.

