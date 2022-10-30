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Глава МЗС Литви закликав світ забезпечити експорт зерна з України попри шантаж РФ

Неділя, 30 жовтня 2022, 15:07

Міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс вважає, що світ повинен відреагувати на рішення Росії призупити участь у "зерновій угоді", забезпечивши військовий супровід для цивільних суден із збіжжям.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Переговори з Росією не працюють. Путін порушує домовленості і шантажує всіх нас. Якщо він і надалі ставитиме під загрозу експорт українського зерна, вільний світ має об'єднатися, щоб захистити судноплавство військовим супроводом. Оминаймо шантаж", – написав Лансберґіс у Twitter.

Нагадаємо, 29 жовтня Росія заявила, що зупиняє участь у реалізації "зернової угоди" нібито через "теракт" у Севастопольській бухті в суботу вранці. У Міноборони РФ заявили, що ціллю атаки у Севастопольській бухті стали кораблі Чорноморського флоту, які нібито були задіяні у забезпеченні безпеки зернового коридору.

В ООН прокоментували, що "підтримують контакти" з російською владою після повідомлень про вихід з ініціативи. ЄС і США своєю чергою закликали РФ відновити участь у "зерновій угоді".

Варто зазначити, що дія "зернової угоди" повинна була завершитись у листопаді, і Росія погрожувала вийти з угоди, якщо не будуть виконані її вимоги.

Читайте більше на цю тему у статті: Добрива від терористів і зерновий коридор. На Україну тиснуть, щоб дати Росії вивозити свій аміак через Одесу.

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Литва Росія

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