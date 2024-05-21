Сполучені Штати передали Харкову майже 60 трансформаторів

Сполучені Штати передали Україні 59 трансформаторів та інше обладнання для Харкова, який зазнає регулярних повітряних атак з боку РФ.

Як пише "Європейська правда", про це у X (Twitter) повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.

За її словами, минулого тижня США через Агентство з міжнародного розвитку (USAID) передали 50 трансформаторів напруги, 9 трансформаторів струму та 80 ізоляторів оператору енергорозподільчої системи Харкова.

Last week we provided through @USAID 50 voltage transformers, 9 current transformers, & 80 isolators to Kharkiv’s energy distribution system operator to help energy workers undertake urgent repairs to Kharkiv’s electrical grid damaged by Russia’s missile and drone attacks. pic.twitter.com/C8VmGLuliD Реклама: May 21, 2024

"Щоб допомогти енергетикам провести термінові ремонтні роботи в електромережі Харкова, пошкодженій внаслідок ракетних обстрілів та атак безпілотників з боку Росії", – пояснила вона.

Напередодні Брінк оголосила, що США передали Україні 107 генераторів для Харківської області, яка зазнає регулярних повітряних атак з боку Росії.

Раніше повідомляли, що уряд Австрії виділить 5 мільйонів євро для фонду підтримки енергетики України.

Перед цим стало відомо, що Німеччина надасть грант на 45 мільйонів євро для якомога швидшого відновлення енергетики України після російських атак.

Також повідомляли, що Велика Британія додатково внесе до фонду підтримки енергетики України 23 мільйони євро.