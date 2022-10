Глава МИД Литвы призвал мир обеспечить экспорт зерна из Украины, несмотря на шантаж РФ

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис считает, что мир должен отреагировать на решение России приостановить участие в "зерновой сделке", обеспечив военное сопровождение для гражданских судов с зерном.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Переговоры с Россией не работают. Путин нарушает договоренности и шантажирует всех нас. Если он и в дальнейшем будет ставить под угрозу экспорт украинского зерна, свободный мир должен объединиться, чтобы защитить судоходство военным сопровождением. Давайте обойдемся без шантажа", - написал Лансбергис в Twitter.

Negotiating with Russia doesn't work. Putin breaks agreements and blackmails all of us.

If he continues to jeopardise Ukraine's grain exports, the free world must unite to safeguard shipping with military escorts. Let's bypass the blackmail.