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Глава МИД Литвы призвал мир обеспечить экспорт зерна из Украины, несмотря на шантаж РФ

Воскресенье, 30 октября 2022, 15:07

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис считает, что мир должен отреагировать на решение России приостановить участие в "зерновой сделке", обеспечив военное сопровождение для гражданских судов с зерном.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Переговоры с Россией не работают. Путин нарушает договоренности и шантажирует всех нас. Если он и в дальнейшем будет ставить под угрозу экспорт украинского зерна, свободный мир должен объединиться, чтобы защитить судоходство военным сопровождением. Давайте обойдемся без шантажа", - написал Лансбергис в Twitter.

Напомним, 29 октября Россия заявила, что останавливает участие в реализации "зернового соглашения", назвав терактом атаки против военных кораблей в Севастопольской бухте. В Минобороны РФ заявили, что целью атаки в Севастопольской бухте стали корабли Черноморского флота, которые якобы были задействованы в обеспечении безопасности зернового коридора.

В ООН прокомментировали, что "поддерживают контакты" с российскими властями после сообщений о выходе из инициативы. ЕС и США в свою очередь призвали РФ возобновить участие в "зерновой сделке".

Стоит отметить, что действие "зерновой сделки" должно было завершиться в ноябре, и Россия угрожала выйти из соглашения, если не будут выполнены ее требования.

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Литва Россия

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