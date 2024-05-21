У Франції судять трьох сирійських високопосадовців за підозрою у воєнних злочинах

У вівторок у паризькому суді відбудеться заочний суд над трьома сирійськими високопосадовцями, яких звинувачують у причетності до зникнення й подальшої смерті французько-сирійського батька та його сина.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Це перший випадок, коли чинний сирійський посадовець постане перед судом за звинуваченням у скоєнні воєнних злочинів, зазначає агентство.

Жоден з трьох обвинувачених не буде присутній на судовому процесі, що, як планують, триватиме чотири дні.

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Довготривала справа стосується зникнення й подальшої смерті батька Мазена Даббаха та його сина Патріка, які були заарештовані агентами розвідки Сирії у листопаді 2013 року та згодом померли під вартою.

Один з офіцерів, звинувачених у співучасті в їхньому зникненні та тортурах – Алі Мамлук – досі працює в сирійському апараті безпеки, та є радником президента Башара Асада з питань безпеки.

Двоє інших – Джаміль Хассан і Абдель Салам Махмуд – відповідно колишній та нинішній директори з розслідування розвідувального підрозділу Військово-повітряних сил Сирії.

Минулого тижня у Німеччині розпочався судовий процес над 47-річним сирійцем, якого звинувачують у воєнних злочинах у Сирії, скоєних воєнізованими проурядовими формуваннями у період між 2012 і 2015 роками.

Раніше Окружний суд Гааги 22 січня визнав бійця сирійського проурядового ополчення "Бригади Аль-Кудса" винним у воєнних злочинах і злочинах проти людяності за співучасть у тортурах й незаконному арешті та засудив його до 12 років ув'язнення.

Це рішення стало першим випадком, коли суд у Нідерландах засудив людину за злочини, скоєні під час війни в Сирії з боку режиму президента Башара Асада.

Кілька подібних вироків раніше було і в Німеччині. Приміром, у січні 2022 року тамтешній суд засудив колишнього сирійського полковника до довічного ув'язнення за злочини проти людяності.