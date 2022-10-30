В ООН закликали Ізраїль позбутися ядерної зброї, наявність якої він офіційно не визнає
Перший комітет Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй, який відповідає за питання роззброєння та міжнародної безпеки, підтримав резолюцію із закликом до Ізраїлю позбутися своєї ядерної зброї.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Jerusalem Post.
Авторами резолюції виступили Палестинська автономія та 19 держав, зокрема Бахрейн, Йорданію, Марокко і Об'єднані Арабські Емірати.
У резолюції зазначається, що Ізраїль є єдиною країною на Близькому Сході і однією з небагатьох серед 193 країн-членів ООН, яка не підписала Договір про нерозповсюдження ядерної зброї. У документі міститься заклик до Ізраїлю приєднатися до ДНЯЗ і передати свої ядерні об'єкти під контроль Міжнародного агентства з атомної енергії.
Також Ізраїль закликають "не розробляти, не виробляти, не випробовувати і не набувати в інший спосіб ядерної зброї" та "відмовитися від володіння ядерною зброєю".
Офіційно країна ніколи не визнавала наявність у себе ядерної зброї, хоча неформально її зараховують до однієї з дев’яти ядерних держав. При цьому в резолюції не згадується Іран, який, як вважається, також просунувся на шляху створення ядерної зброї.
Зазначається, що за резолюцію в Першому комітеті ГА ООН проголосували 152 країни. Проти виступили п’ять країн: сам Ізраїль, а також Канада, Мікронезія, Палау та США. Ще 24 країни утрималися, серед них більшість – члени Європейського Союзу.
Як повідомлялося, прогноз Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI) у його щорічному огляду за 2022 рік свідчить, що арсенали ядерної зброї у світі зростатимуть у найближче десятиліття, що відображає тривожну тенденцію.