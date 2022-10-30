В ООН призвали Израиль избавиться от ядерного оружия, наличие которого он официально не признает

Первый комитет Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, который отвечает за вопросы разоружения и международной безопасности, поддержал резолюцию с призывом к Израилю избавиться от своего ядерного оружия.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Jerusalem Post.

Авторами резолюции выступили Палестинская автономия и 19 государств, в том числе Бахрейн, Иорданию, Марокко и Объединенные Арабские Эмираты.

В резолюции отмечается, что Израиль является единственной страной на Ближнем Востоке и одной из немногих среди 193 стран-членов ООН, которая не подписала Договор о нераспространении ядерного оружия. В документе содержится призыв к Израилю присоединиться к ДНЯО и передать свои ядерные объекты под контроль Международного агентства по атомной энергии.

Также Израиль призывают "не разрабатывать, не производить, не испытывать и не приобретать другим способом ядерное оружие" и "отказаться от обладания ядерным оружием".

Официально страна никогда не признавала наличие у себя ядерного оружия, хотя неформально ее причисляют к одной из девяти ядерных держав. При этом в резолюции не упоминается Иран, который, как считается, также продвинулся на пути создания ядерного оружия.

Отмечается, что за резолюцию в Первом комитете ГА ООН проголосовали 152 страны. Против выступили пять стран: сам Израиль, а также Канада, Микронезия, Палау и США. Еще 24 страны воздержались, среди них большинство - члены Европейского Союза.

Как сообщалось, прогноз Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) в его ежегодном обзоре за 2022 год свидетельствует, что арсеналы ядерного оружия в мире будут расти в ближайшее десятилетие, что отражает тревожную тенденцию.