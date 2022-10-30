У Росії не відкидають повернення до "зернової угоди", але є умова

Заступник міністра закордонних справ Росії Андрєй Руденко в неділю заявив, що Москва може повернутися до виконання "зернової угоди", але розглядатиме це питання після розслідування ударів по Чорноморському флоту в Севастополі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Интерфакс".

"Насамперед потрібно з'ясувати всі обставини того, що сталося (в Севастополі). Це цілковите неподобство, порушуються всі умови, які були узгоджені раніше", – сказав заступник глави МЗС РФ журналістам у Москві.

"Тому, напевно, тільки після того, як стануть відомі всі подробиці, деталі, – ви знаєте, Росія скликала РБ ООН, де обговорюватимуть цю проблему, – тільки після цього можна говорити про те, які будуть подальші кроки", – додав він.

Нагадаємо, 29 жовтня Росія заявила, що зупиняє участь у реалізації "зернової угоди" нібито через "теракт" у Севастопольській бухті в суботу вранці. У Міноборони РФ заявили, що ціллю атаки у Севастопольській бухті стали кораблі Чорноморського флоту, які нібито були задіяні у забезпеченні безпеки зернового коридору.

В ООН прокоментували, що "підтримують контакти" з російською владою після повідомлень про вихід з ініціативи. ЄС, США та НАТО закликали РФ відновити участь у "зерновій угоді", а в Туреччині заявили про проведення переговорів з учасниками домовленості.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголошує, що атака проти російських кораблів у бухті окупованого Севастополя стала лише приводом для Москви вийти з "зернової угоди", оскільки кроки для її зриву почалися задовго перед цим.

Варто зазначити, що дія "зернової угоди" повинна була завершитись у листопаді, і Росія погрожувала вийти з угоди, якщо не будуть виконані її вимоги.